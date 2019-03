Kassenpatienten in Deutschland sollen künftig schneller an Arzttermine kommen. Darauf zielt ein Gesetzentwurf der Großen Koalition, den der Bundestag an diesem Donnerstag verabschieden soll. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte im Vorfeld, mit den Regelungen sollten die Unterschiede zwischen Kassen- und Privatpatienten künftig eine nicht mehr so große Rolle spielen. Im Mai soll das Gesetz in Kraft treten.