Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat nach dem rassistischen Anschlag von Hanau ehrliche Aufarbeitung gefordert. In der Bundestagsdebatte am Donnerstag forderte er: "Selbstkritik, entschlossenes Handeln – das sind wir den Ermordeten von Hanau schuldig." Der Staat müsse sich eingestehen, die rechtsextremistische Gefahr zu lange unterschätzt zu haben: "Die lange Spur mörderischer Übergriffe, die Einzeltäter und Gruppen durch Deutschland ziehen, zeigt: Das ist Terrorismus."

Solche Wahnsinnstaten geschehen nicht im luftleeren Raum. Sie wachsen in einem vergifteten gesellschaftlichen Klima, in dem das Ressentiment gegenüber dem Fremden und abwegige Verschwörungstheorien geschürt werden.

Wolfgang Schäuble im Bundestag Bildrechte: dpa

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich attackierte danach die AfD direkter. In Hanau habe vielleicht ein Einzeltäter gehandelt. Dieser aber sei getragen worden "von einem System von Hetze". Eine Spur führe in den Bundestag, in dem die AfD ein "Komplize" sei: "Sie haben den Boden bereitet, Sie haben sich schuldig gemacht."



Der Fraktionschef der Union, Ralph Brinkhaus (CDU), sagte: "Der Feind unserer Demokratie steht in diesen Tagen rechts und nirgendwo anders." Hass und Verrohung in der Debatte hätten zugenommen.