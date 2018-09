In der ersten Sitzung des Bundestages nach der Sommerpause ist am Dienstag über den Haushalt für 2019 diskutiert worden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erklärte, Ziel sei, das Land voranzubringen und eine solide Haushaltsführung zu sichern.

Schwarze Null bleibt

Insgesamt sieht der Etatentwurf für das kommende Jahr Ausgaben von 356,8 Milliarden Euro vor. Das sind 13,2 Milliarden Euro mehr, als für 2018 eingeplant sind. Neue Schulden soll es weiterhin nicht geben. Scholz betonte, eine solide Haushaltsführung bleibe mit Blick auf Erfahrungen aus der Finanzkrise wichtig. Es lasse sich nicht mit Sicherheit sagen, dass sich so etwas nicht wiederholen könne.



Der Etat sieht unter anderem Milliardeninvestitionen im Verkehrs- und Bildungsbereich, Ausgaben für ein Familien-Baukindergeld, höhere Rentenzuschüsse und Maßnahmen zur Entlastung der Bürger in Höhe von 9,8 Milliarden Euro vor. In seiner Rede verwies Scholz zudem auf Anreize für den Wohnungsbau und zur Eindämmung steigender Mieten sowie auf geplante Personalaufstockungen bei den Sicherheitsbehörden.

Entlastungen für untere und mittlere Einkommen

Scholz sagte, mit dem Haushalt sollten vor allem mittlere und untere Einkommen etwas entlastet werden. Seiner Rechnung nach wird zum Beispiel eine Familie mit einem Bruttojahresgehalt von 60.000 Euro durch höhere Freibeträge, mehr Kindergeld und Steuerrabatte um 251 Euro im Jahr mehr in der Familienkasse haben.

Lob von der Union

Von den Koalitionspartnern CDU und CSU kam Lob für Scholz' Pläne. Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg nannte den Entwurf "solide und seriös". Zugleich investiere die Koalition "in sozialen Zusammenhalt". Rehberg mahnte allerdings mehr Geld für Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr an, unter anderem für neue Schiffe und Transporthubschrauber.

Scharfe Kritik von der Opposition

AfD-Politiker Boehringer ist Chef des Haushaltsausschusses. Bildrechte: dpa Die größte Oppositionspartei, die AfD, nannte die Pläne ein "unvollendetes Nebelkunstwerk". Haushaltsexperte Peter Boehringer sagte, der "kleptomanische Staat" nehme den Bürgern inzwischen fast 400 Milliarden Euro ab. Es werde Geld mit der Gießkanne verteilt, statt den hart arbeitenden Bürgern in Zeiten von Rekordüberschüssen und sprudelnden Steuereinnahmen mehr Geld zurückzugeben. Außerdem seien die Eurorettungskosten nicht eingepreist und das Baukindergeld zu niedrig einkalkuliert. Zudem wandte sich Boehringer gegen Ausgaben für "Kosten der illegalen Migration" bei zugleich "rückläufigen Investitionen".



Auch FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke zeigte sich unzufrieden. Er sagte, statt immer mehr Milliarden in Sozialausgaben zu pumpen, sollte es Strukturreformen sowie mehr Investitionen in die Infrastruktur und Zukunft des Landes geben. An Scholz gewandt sagte er: "Sie wollen das Geld behalten. Sie verfrühstücken die Zukunft."

Regierung durch "rechtspolulistische Debatten gelähmt"

Die Linken-Haushälterin Gesine Lötzsch prangerte die Aufrüstung der Bundeswehr an. "Wirkliche Probleme" wie Renten oder bezahlbare Wohnungen würden dagegen vernachlässigt.

Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Sven-Christian Kindler´, kritisierte, die Regierung mache "Dienst nach Vorschrift", der Wille für Veränderungen fehle. Das Kabinett werde durch von Innenminister Horst Seehofer (CSU) ausgelöste "rechtspopulistische Debatten" gelähmt. Die Grünen forderten in einem gemeinsamen Papier unter anderem mehr Investitionen zur Armutsbekämpfung und für den Klimaschutz.

Beschluss des Haushalts wahrscheinlich Ende November