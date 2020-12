Der Bundestag hat den Weg freigemacht für die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. Mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD setzte das Parlament am Dienstag die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aus. Damit kann der Bundestag am Freitag den Bundeshaushalt 2021 wie geplant mit neuen Krediten von knapp 180 Milliarden Euro verabschieden – rund 164 Milliarden mehr als eigentlich zulässig.