Mit einer Impfpflicht für Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen will die Bundesregierung die Masern effektiver bekämpfen. Ein entsprechender Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn soll am Donnerstag vom Bundestag beschlossen werden. Demnach müssen künftig alle Kinder vor der Aufnahme in Kitas, Schulen und der Kindertagespflege nachweisen, dass sie wirksam gegen Masern geimpft worden sind. Auch Mitarbeiter solcher Einrichtungen sowie medizinisches Personal müssen einen vollständigen Impfschutz nachweisen.