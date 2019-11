Der frühere Vorsitzende der Linksfraktion, Gregor Gysi, forderte ebenfalls, die Leistung der Ostdeutschen vor, während und nach der Friedlichen Revolution endlich angemessen zu würdigen. Dazu gehörten etwa gleiche Löhne und Renten in Ost und West. Außerdem müssten endlich so viele Ostdeutsche in Führungspositionen kommen wie es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspreche. Während sie 17 Prozent der Bevölkerung ausmachten, stellten sie nur 1,7 Prozent der Führungskräfte, kritisierte Gysi.