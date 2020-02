Der Bundestag hat am Freitag in Berlin eine Verlängerung und Verschärfung der Mietpreisbremse bis Ende 2025 beschlossen. Die Grünen stimmten den von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) vorgelegten gesetzlichen Änderungen zu, obwohl sie ihnen nicht weit genug gehen, die Linksfraktion enthielt sich. AfD und FDP stimmten gegen die Verlängerung.

Die Mietpreisbremse gilt seit Mitte 2015 und würde in den nächsten Monaten auslaufen. Sie deckelt in Gebieten mit "angespanntem Wohnungsmarkt" die Kosten bei Neu- oder Wiedervermietungen auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete plus zehn Prozent. Neubauten sind ausgenommen.