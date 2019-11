Laut Grosse-Brömer ist unter anderem geplant, die Tagesordnungen zu straffen, Debatten von 38 auf 30 Minuten und Fragestunden um eine halbe Stunde auf 60 Minuten zu verkürzen. Zudem sollten einige Tagesordnungspunkte vom Donnerstag auf den Mittwoch vorgezogen werden. Am 7. November war der CDU-Politiker Matthias Hauer während einer Rede zusammengebrochen. Später am selben Tag erlitt die Linke-Abgeordnete Simone Barrientos einen Schwächeanfall.

In späten Sitzungen des Bundestags sind oft nur wenige Abgeornete anwesend. Bildrechte: imago/Christian Thiel

Grosse-Brömer sprach von einer "sinnvollen und praktikablen Straffung des Plenarbetriebs", um Sitzungen bis in den frühen Morgen zu vermieden. Zur Ablehnung der AfD sagte er der Zeitung, dies zeige "erneut, dass diese Partei kein Interesse an einer guten Debattenkultur hat und auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundestags nicht ausreichend Rücksicht nimmt".



AfD-Fraktionssprecher Christian Lüth wies das in der Zeitung zurück: "Kurzdebatten dienen nicht der demokratischen Kultur, die wir uns wünschen." Dabei hatte die AfD kürzlich erst selbst entgegen der bisherigen Gepflogenheit in einer späteren Sitzung die Beschlussunfähigkeit des Bundestags feststellen lassen, weil nicht mehr genug Abgeordnete im Plenum saßen.