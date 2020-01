Tausende schwerkranke Menschen in Deutschland warten auf eine Organspende. Dabei sind laut Umfragen die meisten Bürger zur Organspende bereit. Doch es gibt Defizite bei Erfassung potenzieller Spender. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Organspender in Deutschland leicht von 955 auf 932. (Vergleich Niederlande). Daher stimmt der Bundestag am Donnerstag über zwei fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe und einen Antrag zur Organspende ab.

EINVERSTÄNDNIS-LÖSUNG

Andere Abgeordnete um die Grünen-Chefin Annalena Baerbock und die Linke-Vorsitzende Katja Kipping lehnen diesen tiefen Eingriff in die Selbstbestimmung ab. Sie wollen stattdessen die Bürger mindestens alle zehn Jahre die Spendenbereitschaft abfragen. Dann könnte man sich etwa bei der Beantragung oder Verlängerung eines Personalausweises in ein Onlineregister eintragen - mit Ja oder Nein. Auch in Ausländerbehörden soll es so etwas geben. Für Kinder sollen die Neuregelungen nicht gelten.