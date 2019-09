Wer sich ein Implantat einsetzen lässt, soll künftig besser vor mangelhaften Produkten geschützt sein. In einem zentralen Implantateregister werden nach Plänen des Gesundheitsministeriums künftig Daten zur Qualität und Haltbarkeit etwa von Knieprothesen oder künstlichen Hüftgelenken gespeichert. Hersteller müssen ihre Produkte in der Datenbank registrieren. So soll bei Komplikationen und Rückrufen schneller reagiert werden können.