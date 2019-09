Holm: "Menschen haben Angst, Wohlstand wieder zu verlieren." Bildrechte: imago images / Metodi Popow

Der AfD-Abgeordnete Leif-Erik Holm sagte in der Debatte, die Menschen in Ostdeutschland fühlten sich "nicht ernst genommen". Sie hätten Angst, dass der mühsam erarbeitete Wohlstand wieder in Gefahr sei. Mit Blick auf die Kritik an den jüngsten Wahlerfolgen der AfD fügte er hinzu, die Menschen bräuchten "keine Nachhilfe in Sachen Demokratie".



Der FDP-Abgeordnete Thomas Kemmerich sprach von einer "guten Entwicklung", die aber "noch nicht genug" sei. Die neuen Länder wollten "von Nehmer- zu Geberländern werden".



Die Grünen-Abgeordnete Claudia Müller verwies darauf, dass es nach einigen Verbesserungen nun Stagnation gebe. Sie warb für "gemeinsame Solidarität" für strukturschwache Regionen in ganz Deutschland.