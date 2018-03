Bundestag Start für Amri-Untersuchungsausschuss

Der Bundestag will am Donnerstag einen Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt einsetzen. Er soll Versäumnisse und Fehler der Behörden im Umgang mit dem Attentäter Anis Amri durchleuchten. Der Tunesier tötete am 19. Dezember 2016 elf Menschen mit einem gestohlenen Lkw und den Fahrer. Amri wurde in Italien von der Polizei erschossen. Bereits am Abend soll der Ausschuss zur konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Wie arbeitet ein U-Ausschuss?