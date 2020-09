Aus den Supermarkt-Regalen und Imbissbuden verschwinden dann auch Trinkhalme, Rührstäbchen, Wattestäbchen und Luftballonstäbe aus Plastik, außerdem Becher und Behälter für Essen aus Styropor. Ziel ist, dass weniger Plastikmüll an Stränden und im Meer landet. Der Abverkauf von bereits bestehenden Lagerbeständen soll aber zulässig bleiben, um eine Vernichtung ungebrauchter Einwegprodukte zu vermeiden.

Die Abgeordneten stimmten außerdem Änderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu. Kommunen können damit Produzenten von Wegwerfprodukten wie Einwegbechern oder Zigaretten künftig an den Reinigungskosten etwa von Parkanlagen beteiligen. Die Hersteller sollen so dazu gebracht werden, auf Mehrweg-Verpackungen zu setzen. Nach Angaben des Umweltministeriums fielen bisher durch Wegwerfprodukte etwa 700 Millionen Euro Reinigungskosten an.