Auszubildende sollen künftig eine Mindestvergütung bekommen. Das hat der Bundestag beschlossen. Vorgesehen ist, dass Lehrlinge ab dem kommenden Jahr mindestens 515 Euro im Monat erhalten. Der Betrag wird in den folgenden Jahren schrittweise weiter erhöht - auf bis zu 620 Euro monatlich im ersten Lehrjahr. Auch im zweiten und dritten Ausbildungsjahr gibt es mehr. Die betrieblichen Lernmittel sollen zudem komplett vom Arbeitgeber bezahlt werden. Der Bundesrat muss der Reform noch zustimmen.

Die Herkunftsbezeichnung "Made in Germany" gilt vielen Verbrauchern als Gütesiegel. Bildrechte: Colourbox

Die Bundesregierung will mit ihrem Gesetz die Berufsausbildung attraktiver machen und Abbrecherzahlen in der Ausbildung verringern. Bildungsministerin Anja Karliczek sagte im Bundestag, die duale Ausbildung sei neben "Made in Germany" ein Markenzeichen Deutschlands. Erfolg sei aber kein Selbstläufer, sagte sie mit Verweis auf nicht besetzte Lehrstellen. Die Gewerkschaft IG BAU begrüßte die Mindestvergütung, auch wenn sie im ersten Ausbildungsjahr noch "deutlich zu wenig" sei.