Der Bundestag hat drei Afrika-Einsätze der Bundeswehr verlängert. Unter anderem votierten die Parlamentarier am Donnerstagabend mit deutlicher Mehrheit für die weitere Beteiligung deutscher Soldaten an der UN-Mission "Minusma" in Mali.

Gefährlichster Einsatz der Bundeswehr

Deutsche Kampfhubschrauber "Tiger" im Camp Castro in Gao. Zwei Offiziere starben bereits beim Absturz eines Waffensystems. Bildrechte: dpa Dort wird der größte und gefährlichsten Auslandseinsatz der Bundeswehr sogar noch einmal ausgeweitet: Statt wie bisher maximal 1.000 können sich künftig bis zu 1.100 deutsche Soldaten an der UN-Mission zur Stabilisierung des westafrikanischen Landes beteiligen.



Zu "Minusma" gehören derzeit insgesamt rund 13.000 Soldaten aus aller Welt. Mehr als 150 Blauhelm-Soldaten kamen bereits bei dem Einsatz ums Leben, darunter auch zwei Hubschrauberpiloten der Bundeswehr. Die Zustimmung der Parlamentarier fiel trotz der großen Gefahr mit 496 Ja- zu 156-Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen sehr klar aus.

350 Soldaten für Ausbildungsmission

Das deutsche Minusma-Kontingent ist im nordöstlichen Gao stationiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Verlängert wurde im Bundestag auch das Mandat für die EUTM-Mission zur Ausbildung malischer Soldaten, an der sich künftig statt 300 sogar 350 Bundeswehrangehörige beteiligen dürfen. Grund für die Aufstockung des deutschen Kontingents ist die Übernahme der Führung der EU-Mission durch Deutschland im November dieses Jahres.



Darüber hinaus soll die Bundeswehr künftig auch in Malis Nachbarländern eingesetzt werden, um dort die sogenannte G5-Sahel-Truppe zu beraten. Die von Mali, Burkina Faso, Mauretanien, Niger und Tschad aufgestellte 5.000 Mann starke Einheit soll für Sicherheit in der bitterarmen Sahelregion sorgen und über die Bekämpfung von Terroristen und Schleuserbanden auch die illegale Migration nach Europa eindämmen.

Piraten-Jagd am Horn von Afrika