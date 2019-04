Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten Dritter AfD-Kandidat durchgefallen

Auch der dritte AfD-Politiker, den die Partei als Bundestagsvizepräsident wählen lassen wollte, ist bei der Wahl durchgefallen. Der 63 Jahre alte Berufsoffizier Gerold Otten aus Bayern erhielt am Donnerstag in geheimer Abstimmung nicht die nötige Mehrheit. Für den früheren Kampfpiloten stimmten 210 der Abgeordneten. Gegen ihn votierten 393 Abgeordnete, 31 Parlamentarier enthielten sich.

Nach Angaben eines Fraktionssprechers wird Otten in der nächsten Sitzungswoche des Bundestages im Mai erneut für den Posten kandidieren.

Erst in der vergangenen Woche war die Juristin Mariana Harder-Kühnel aus Hessen im dritten Wahlgang abgelehnt worden. Vor ihr hatte der Bundestag Albrecht Glaser drei Mal durchfallen lassen. Während Angehörige anderer Fraktionen Glaser vor allem Äußerungen zur Religionsfreiheit von Muslimen in Deutschland kritisch vorhielten, gab es gegen Harder-Kühnel keine konkreten persönlichen Vorwürfe.

Otten sagte nach der Abstimmung, er nehme die Ablehnung nicht persönlich, denn "das ist nicht gegen mich gerichtet, sondern gegen die Partei", so Otten wörtlich. Er appellierte an die Abgeordneten der anderen Fraktionen, "in sich zu gehen". Wer für ihn stimme, lege dadurch kein Bekenntnis zur AfD ab, "sondern ein Bekenntnis zur Geschäftsordnung des Bundestages".