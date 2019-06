In zwei Jahren wird in Deutschland wieder gezählt. Dann sollen neben Bevölkerung auch Gebäude und Wohnungen erfasst werden. Der Bundestag verabschiedete dazu in der Nacht zum Freitag ein Gesetz.



Wie schon beim Zensus 2011 sollen für die Zählung vor allem auf bereits vorhandenen Daten in den Verwaltungen zurückgegriffen werden. Hinzu kommen stichprobenartige Befragungen von Bürgern.