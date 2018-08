So auch beim Budget für Arbeit. Damit sollen mehr Menschen einen regulären Arbeitsplatz finden. Tatsächlich beantragen nur wenige die Förderung, auch weil man vorher zwei Jahre in einer Werkstatt gearbeitet haben soll. Da seien jedoch Ausnahmen möglich, erklärt Rolf Schmachtenberg vom Sozialministerium. Weil das Gesetz so umfangreich ist, wird es schrittweise umgesetzt und zum Teil gibt es vorher Praxistests. So beim viel kritisierten "Poolen von Leistungen". Das heißt zum Beispiel, dass mehrere Behinderte gemeinsam mit einem Assistenten ins Kino fahren. Staatssekretär Schmachtenberg: "Ist denn gesagt, dass alle 15 aus der Wohngruppe den gleichen Film sehen wollen. Wäre natürlich am praktischsten, wenn alle in einem Bus dorthin fahren. Aber da kann man verstehen, dass die Betroffenen sagen, da wollen wir genau hingucken - wegen der Selbstbestimmung."