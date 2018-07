Menschen mit Behinderungen können mehr Geld sparen, ohne dass es auf staatliche Hilfe angerechnet wird. Sie sollen leichter in allgemeine Arbeit kommen. Und es gibt seit diesem Jahr unabhängige Beratungsstellen. Das sind einige der Punkte, in denen das Bundesteilhabegesetz bereits gilt.

Aber es sind noch weitere Stufen geplant, so eine grundsätzliche Änderung für 2023. Dabei geht es um den Leistungsanspruch: Den soll jeder haben, der in fünf von neun Lebensbereichen eingeschränkt ist – wie Wohnen, Lernen, Arbeiten oder Mobilität. Diese "5 aus 9"-Regel sehen viele Betroffene skeptisch – auch Anne Gersdorff, die mit der Bewegung "Selbstbestimmt leben" an den Debatten und Protesten rund um das Bundesteilhabegesetz mitgewirkt hat.

Einerseits ist überhaupt nicht klar, was steckt hinter diesen Begriffen, wer versteht was darunter. Andererseits widerspricht es jeder Inklusionstheorie, Leute in neun Kategorien einzuteilen. Bei Inklusion geht es um individuelle Bedürfnisse.

Das Bundessozialministerium erklärt es so: Es solle nicht mehr vom Defizit her gedacht werden, so Staatssekretär Rolf Schmachtenberg, dass diese gesundheitliche Einschränkung zu jener Hilfe berechtigt. Außerdem stand von Anfang eines fest, betont Schmachtenberg: "Das ist dann in den Debatten von Bundesrat und Bundestag ganz klar bestätigt worden, sie wollen nicht durch diese Regelung, den Kreis der Berechtigten verändern. Weder vergrößern, wie der Landkreistag es befürchtet, noch verkleinern, wie es die Betroffenen-Verbände befürchten."