Bundesverfassungsgericht erlaubt Auswertung interner VW-Akten

Im VW-Diesel-Skandal dürfen die Ermittler umfangreiche Aktenbestände einer für Volkswagen arbeitenden Anwaltskanzlei auswerten. Das Bundesverfassungsgericht wies eine Verfassungsbeschwerde des VW-Konzerns gegen die Beschlagnahme der Unterlagen ab. Das teilte das BVG am Freitag in Karlsruhe mit. Die Volkswagen AG sei weder in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung noch in ihrem Recht auf ein faires Verfahren verletzt, hieß es zur Begründung. (Az. 2 BvR 1287/17 u.a.)