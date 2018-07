Der Rundfunkbeitrag ist im Wesentlichen verfassungsgemäß. Das urteilte das Bundesverfassungsgericht. Auch die von Unternehmen abzuführenden Beiträge seien mit dem Grundgesetz vereinbar, erklärte Vizepräsident Ferdinand Kirchhof in Karlsruhe.

Seit 2013 wird der Rundfunkbeitrag pro Wohnung erhoben und ist nicht mehr wie die zuvor erhobene Gebühr an ein Empfangsgerät wie einen Fernseher gebunden. Die Sender beriefen sich in ihrer Argumentation hier auf die Statistik, dass in fast allen Haushalten Rundfunkempfangsgeräte stünden.