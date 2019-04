Bundesverfassungsgericht ZDF muss NPD-Wahlwerbespot nicht zeigen

Das ZDF darf die Aussendung eines ausländerverachtenden Wahlwerbespots der rechtsextremen NPD zur Europawahl verweigern. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einer Eilentscheidung festgestellt. Der Fernsehsender hatte in dem umstrittenen Wahlsport mit der Aussage "Migration tötet!" den Straftatbestand der Volksverhetzung gesehen.