Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat keine Entscheidung darüber getroffen, wie das Alter von unbegleiteten mutmaßlich minderjährigen Flüchtlingen festzustellen ist. "Der 5. Senat hat festgestellt, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist", teilte das Gericht am Donnerstag zum Fall eines in München lebenden jungen Afghanen mit. Eine Gerichtssprecherin erklärte, in der Verhandlung sei es nur um prozessuale Fragen gegangen, nicht aber um Modalitäten der Altersfeststellung bei jungen Flüchtlingen.