Bundesverwaltungsgericht Kommunalwahlrecht für Minderjährige mit Grundgesetz vereinbar

Das Wahlrecht ab 16 Jahren bei Kommunalwahlen ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch entschieden. Die herabgesetzte Altersgrenze verstoße nicht gegen die Verfassung, so die Entscheidung. Zwar dürfen bei Bundestagswahlen laut Artikel 38 des Grundgesetzes nur Volljährige mitentscheiden. Das sei aber nicht "maßstabsbildend" für andere Wahlen. Bei der Festsetzung der Altersgrenze für Kommunalwahlen habe der Landesgesetzgeber zudem einen Gestaltungsspielraum. (Az.: BVerwG 10 C 8.17)