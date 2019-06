Nach jahrelangem Rechtsstreit erwarten Geflügelzüchter und Tierschützer heute mit Spannung das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum massenhaften Töten männlicher Küken. Im konkreten Fall hatten zwei Betriebe gegen ein entsprechendes Verbot in Nordrhein-Westfalen geklagt. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte im Berufungsverfahren noch zugunsten der Geflügelzüchter geurteilt. Nun müssen die Bundesrichter abschließend entscheiden, wie Tierschutz und wirtschaftliche Interessen gegeneinander zu gewichten sind. Seit 2002 ist in Artikel 20a des Grundgesetzes der Tierschutz als Staatsziel verankert.