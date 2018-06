Pro und Contra Wählen ab 16

Hauptinhalt

In elf Bundesländern sind Jugendliche bei Kommunalwahlen ab 16 Jahren stimmberechtigt. In mehreren Ländern dürfen Minderjährige auch die Landesparlemente mitbestimmen. Allein Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Sachsen halten an der Kopplung des Wahlalters an die Volljährigkeit fest. Es gibt weiterhin Kritik am Jugendwahlrecht und juristische Auseinandersetzungen. Am Mittwoch wird am Bundesverwaltungsgericht Leipzig ein Grundsatzurteil zu einer Klage in Heidelberg erwartet.