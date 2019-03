Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, hatte die durchschnittliche Einsatzbereitschaft der wichtigsten Waffensysteme der Bundeswehr mit 70 Prozent angegeben. Die Truppe sei damit "trotz erheblicher Mehrbelastung" in der Lage gewesen, ihre Aufgaben zu erfüllen, schrieb Zorn an den Verteidigungsausschuss des Bundestages. Aber auch Zorn hatte Defizite etwa bei U-Booten, Transporthubschraubern und Tornado-Kampfflugzeugen eingeräumt.

Auch NH90-Hubschrauber blieben meist defekt am Boden. Bildrechte: IMAGO

Die Opposition kritisierte die Einstufung des Berichts als geheim. FDP und Grüne meinten, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sei offenbar so schlecht, dass es die Öffentlichkeit besser nicht erfahren solle.



Zorn wies die Kritik zurück. Der Bericht sei umfangreicher und detailreicher als in den vergangenen Jahren. Er lasse damit Rückschlüsse auf die aktuellen Fähigkeiten der Bundeswehr zu.



Die Bundeswehr stand in der Vergangenheit wiederholt wegen Ausrüstungsmängeln in der Kritik. Deshalb ist der Wehretat deutlich aufgestockt worden. Auch in der Nato steht Deutschland unter Druck. Vor allem die USA verlangen, die Bundesrepublik müsse deutlich mehr für Verteidigung ausgeben.