Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat als Grund für den verstärkten Einsatz externer Berater in der Bundeswehr wachsende Gefahren im Cyberraum angeführt. In einem Beitrag für die "Welt am Sonntag" schreibt die CDU-Politikerin, die Streitkräfte stünden wegen der Sicherheitslage unter einem besonders hohen Modernisierungsdruck – dies vor allem bei der Digitalisierung. Dazu sei externe Beratung und Unterstützung nötig.

Ministerin nimmt Kritik am "Wie" an

Wegen des umstrittenen Einsatzes von Beratern hatte der Bundestag einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der am Donnerstag wieder öffentlich Zeugen vernimmt. Er soll klären, wie es zu den Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Berateraufträgen im Verteidigungsministerium kam. Von der Leyen schrieb dazu: "Das Problem war nicht, dass, sondern wie wir diese externe Hilfe in Anspruch genommen haben. Es gab zu laxen Umgang mit Vergaberecht. Die Kritik nehme ich an."

Von der Leyen: Ausbildung von eigenem Personal dauert