Das Bundesverteidigungsministerium empfiehlt die Anschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr. In einem am Montag veröffentlichten Bericht an den Bundestag heißt es, bewaffnete Drohnen erhöhten die Reaktionsfähigkeit der Armee. Sie könnten außerdem zum Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler Einrichtungen beitragen. Deswegen sprächen sich das Ministerium und die Bundeswehr für die Anschaffung aus.