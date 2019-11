Ein Social-Media-Team der Bundeswehr hatte am Dienstag im Bildernetzwerk Instagram eine Story zu einer Ausstellung im Militärhistorischen Museum in Dresden gepostet. Ein Teil der Exponate dort widmete sich dem Einfluss der Uniform auf die Mode. In ihrer umstrittenen Instagram-Story veröffentlichte die Bundeswehr ein Foto, das eine Wehrmachtsuniform zeigte, an der auch zwei Eiserne Kreuze mit Hakenkreuzen angebracht waren.