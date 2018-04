Tobias Zech, Vizechef des Reservistenverbandes, erklärt im MDR, was die Freiwilligen bei dem Lehrgang lernen: "Fernmeldedienst aller Truppen, Sanitätsdienst, natürlich auch Formaldienst, Wehrrecht, Gefechtsdienst, aber auch der Schuss an der scharfen Waffe. Das bilden wir aus, gemeinsam mit der Bundeswehr. Wir machen hier keine Ausbildung light, sondern die Kameraden, die wir ausbilden, können sich dann auch mit aktiven Soldaten messen."

Insgesamt umfasst der Lehrgang zum Reservisten der Bundeswehr 178 Stunden. Das ist nicht viel. Aber es sei ausreichend, um die Grundfähigkeiten zu beherrschen, sagt Zech: "Auch wenn Sie die Grundausbildung bei der Bundeswehr abgeschlossen haben, sind Sie noch nicht perfekt ausgebildet. Aber Sie wissen, wie Sie sich richtig zu kleiden haben, wie man sich bewegt, was Formaldienst heißt, was Wehrrecht heißt. Das heißt, Sie kennen die linke und rechte Grenze und die Ausbildung am Dienstposten folgt danach."