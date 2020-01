Die Bundeswehr hat auf den tödlichen US-Luftangriff auf einen hohen iranischen General im Irak reagiert. Wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte, bleiben die Bundeswehrsoldaten, die im Zentrum des Irak stationiert sind, vorerst in ihren Stützpunkten. Derzeit gebe es keine militärischen Bewegungen der Bundeswehr außerhalb von Tadschi und Bagdad. In den Stützpunkten werden irakische Soldaten ausgebildet, allerdings soll der nächste Lehrgang erst Mitte Januar beginnen.