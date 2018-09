Zum Verstoß gegen das Grundgesetz heißt es: "Die Teilnahme Deutschlands an einem völkerrechtswidrigen Militäreinsatz kann niemals verfassungskonform sein." Deutsche Staatsorgane dürften "nicht an einem Verstoß von Drittstaaten gegen allgemeine Regeln des Völkerrechts mitwirken". Außerdem steht laut dpa in dem Gutachten, dass die Regierung dem Parlament einen solchen Einsatz eigentlich nicht einmal zur Abstimmung vorlegen dürfte, weil "der Bundestag nur Auslandseinsätze mandatieren darf, die auf einer tragfähigen verfassungs- und völkerrechtlichen Grundlage beruhen".

Am Montag war bekannt geworden, dass das Verteidigungsministerium prüft, die Bundeswehr an Vergeltungsschlägen teilnehmen zu lassen, falls die syrische Regierung bei ihrer geplanten Großoffensive in der Rebellen-Hochburg Idlib Giftgas einsetzen sollte. Mehrere Politiker von Union und FDP plädierten dafür, sich diese Option offenzuhalten.



So hatte zum Beispiel Norbert Röttgen von der CDU den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt: "Deutschland sollte erwägen, sich unter bestimmten Bedingungen mit seinen Verbündeten USA, Frankreich und Großbritannien an einem Militäreinsatz in Syrien zu beteiligen." Röttgen ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, der bei der Mandatierung von Bundeswehreinsätzen die Federführung hat.