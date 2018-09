Diese Haltung könnte sich laut "Bild"-Zeitung nun ändern, sollte Präsident Baschar al Assad nachweislich wieder Giftgas gegen sein eigenes Volk einsetzen. Die Situation in Syrien gebe Anlass zu höchster Sorge, zitiert das Blatt aus einer gemeinsamen Stellungnahme von Verteidigungsministerium und Auswärtigem Amt. Der Bundestag im Falle eines schnellen Eingreifens würde dem Bericht zufolge erst nachträglich befragt.

Die SPD lehnt jede Beteiligung der Bundeswehr an Vergeltungsaktionen in Syrien entschieden ab. Bundesvorsitzende Andrea Nahles erklärte, die SPD werde weder in der Regierung noch im Parlament einem solchen Einsatz zustimmen.