Die Bundeswehr hat nicht genügend einsatzbereite Kampfpanzer, um ihrem Nato-Auftrag gerecht zu werden. Das schreibt die Zeitung "Die Welt" und beruft sich auf ein vertrauliches Papier des Verteidigungsministeriums. Demnach fehlen die Panzer, wenn die Bundeswehr Anfang 2019 die Führung der multinationalen Eingreiftruppe "Very High Readiness Joint Task Force" (VJTF) übernehmen soll. Bei der für die Aufgabe vorgesehenen Panzerlehrbrigade 9 in Munster stünden derzeit nur neun der 44 eingeplanten Kampfpanzer des Typs Leopard 2 zur Verfügung.

Dem Bericht zufolge gibt es ebenso bei der Luftwaffe große Mängel. Auch sie könne ihre Nato-Verpflichtungen nicht erfüllen, weil sich die Einsatzbereitschaft der Eurofighter, Tornado-Kampfjets und Transporthubschrauber von Typ CH-53 in den vergangenen drei Jahren weiter verschlechtert habe.



Wie die "Welt" weiter schreibt, steht jedes Waffensystem der Truppe statistisch nur vier Monate im Jahr für Ausbildung, Übung und Einsatz zur Verfügung. Die anderen acht Monate bleiben die Flugzeuge wegen Reparaturen, Instandsetzungen und Umrüstungen am Boden.



Der Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Hans-Peter Bartels sagte der "Welt", in allen Teilstreitkräften sei die Lage ähnlich besorgniserregend.