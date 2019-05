Neben Organisationen und Initiativen wie Greenpease, Campact, Attac, ProAsyl oder die Naturfreunde zeigten sich auch einige Parteien solidarisch. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte in Köln, sie hoffe, dass es jetzt einen "pro-europäischen Push" gebe in Europa. In der nordrhein-westfälischen Stadt folgten nach unterschiedlichen Angaben 20.000 bis 45.000 Menschen dem Demo-Aufruf.

Für Leipzig meldeten die Veranstalter bis zu 10.000 Demonstranten. Bildrechte: MDR/S. Beckert

Bundesweit demonstrierten laut einem Sprecher des Kölner Bündnisses rund 150.000 Menschen für Europa. In Leipzig etwa meldeten die Veranstalter bis zu 10.000 Demonstranten, in Hamburg sollen es etwas mehr gewesen sein. Auch in zwölf anderen EU-Staaten gingen Menschen für ein geeintes Europa auf die Straße, darunter in Polen, Bulgarien, Schweden, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und Spanien.



Die Demonstrationen sind laut Organisatoren auch als Antwort auf das Treffen von nationalistischen und rechtspopulistischen Parteien am Samstag in Mailand gedacht. In ihren Aufrufen warnten die Bündnisse vor rechtsextremen Bewegungen. Diese bedrohten Freiheits- und Menschenrechte und seien eine Gefahr für ein demokratisches und friedliches Europa, hieß es.