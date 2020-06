Es habe am Donnerstag in zwölf Bundesländern Durchsuchungen und Vernehmungen gegeben.



Die Beschuldigten sollen sich nach Angaben des Landeskriminalamtes in Wiesbaden in verschiedenen sozialen Netzwerken über Lübcke geäußert und dabei Straftaten begangen haben. Ermittelt werde in zwölf Bundesländern. Die meisten Beschuldigten gebe es in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Sachsen. Die Männer und Frauen stehen der Behörde zufolge im Verdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, der Billigung von Straftaten und des Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener.