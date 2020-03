Der frühere FDP-Bundestagsabgeordnete und Landespolitiker in Nordrhein-Westfalen Burkhard Hirsch ist tot. Wie das Innenministerium in Düsseldorf mitteilte, starb der in Magdeburg geborene Politiker am Mittwoch im Alter von 89 Jahren. Hirsch wuchs in Halle auf und leitete später das Innenministerium in NRW von 1975 bis 1980.