"Germania": Rechtsextreme Burschenschafter in Sachsen

In einem kleinen Ortsteil von Krostitz in Nordsachsen haben sie Lebensmittel und Waffen gehortet. Hier wollten sich die mutmaßlich rechtsextremen Prepper verschanzen, wenn der vermeintliche Rassenkrieg aufziehen würde, den sie in den Jahren 2015/2016 während der europäischen Asylkrise erwarteten. Mit Schießtrainings haben sie sich darauf vorbereitet. Koordiniert und gehetzt wurde in der geheimen Facebook-Gruppe "Zuflucht Beuden".

Konsequenzen für rechte Prepper gefordert

Die Innenpolitikerin Kerstin Köditz (Die Linke) sieht im Fall der rechtsextremen Preppergruppe, bestehend aus "Alten Herren" der Leipziger Burschenschaft "Germania" ein Versagen der sächsischen Sicherheitsbehörden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mitglieder der Preppergruppe sind sogenannte "Alte Herren" der Leipziger Burschenschaft "Germania". Darunter Reserveoffiziere der Bundeswehr sowie der Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten im Bundestag. Enthüllt wurde das Ganze durch Medienrecherchen. Für die Innenpolitikerin Kerstin Köditz von Die Linke haben in diesem Fall die Sicherheitsbehörden versagt: "Wir stellen schon seit Jahren fest, dass das Thema Burschenschaften für den sächsischen Verfassungsschutz kein Thema ist. Ich erwarte, dass hier endlich mal auch in den Sicherheitsbehörden ein Umdenken stattfindet. Dass solche Leute nichts in der Bundeswehr und nichts in den sächsischen Sicherheitsbehörden zu suchen haben. Dass die Waffenscheine eingezogen werden."

Immerhin folgten auf die Medienberichte erste Konsequenzen. Der Reservistenverband hat ein Mitglied rausgeworfen - andere gingen von selbst. Der AfD- Mitarbeiter im Bundestag verlor seinen Job. Die Bundeswehr will die entsprechenden Reservisten nicht mehr einsetzen und es laufen mehrere Verfahren zur Überprüfung von Waffenscheinen.

"Germania" im Krisenmodus

Auch die Burschenschaft "Germania" reagierte und setzte für den 20. Juni 2020 ein Krisentreffen in ihrem Sitz im Leipziger Stadtteil Gohlis an. Davor versammelten sich an diesem Tag linke Demonstranten zu einem Protest. Doch das Treffen ist kurzfristig an einen geheimen Ort verlegt worden.

Eine Anwohnerin, die anonym bleiben möchte, sieht durch die Enthüllungen auf erschreckende Weise das bestätigt, was ihre Familie und Nachbarn über Jahre von der Burschenschaft mitbekommen haben. Am 20. Juni 2020 demonstrieren linke Gruppen vor dem Sitz der Burschenschaft "Germania" im Leipziger Stadtteil Gohlis. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Vor Jahren haben sie noch im Hof gefochten. Mit Maske. Und es ist beängstigend, wenn dort Leute mit dem Säbel aufeinander rumkloppen. Das ist martialisch. Ein Nachbar hat mir erzählt, dass sie mal Flyer in die Briefkästen gesteckt haben, in denen es um die Bedrohung der deutschen Rasse ging. Und wenn sie feiern, wird es sehr laut. Jemand aus meiner Familie, der spät nachts noch wach war, hat gehört, dass sie das Frankreich-Lied der Wehrmacht gesungen haben: Marschieren wir nach Frankreich hinein."

Auf eine Anfrage von "exakt" an die Burschenschaft, ob die außerordentliche Mitgliederversammlung Konsequenzen für die rechtsextremen Prepper beschlossen hat, gibt es keine Antwort. Stattdessen veröffentlicht der Vorstand des Vereins der Alten Herren ein Statement auf der Internetseite. Man bekennt sich zu Demokratie, Rechtsstaat und teilt mit, "dass die betroffenen Personen, soweit ihnen der Vorwurf eines persönlichen Verschuldens gemacht werden konnte, nicht mehr Mitglieder unseres Vereins sind."

NS-Glorifizierung durch Burschenschafter