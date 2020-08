Die Grünen wollen sich nicht auf eine von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geforderte Abmilderung der gerade verschärften Bußgeld-Regelungen einlassen. Das kündigten die von den Grünen geführten Verkehrsressorts aus Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg und Hessen am Freitag an. Die Vorschriften sind wegen eines Formfehlers zurzeit in Teilen außer Vollzug gesetzt.