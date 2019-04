Gerade zur Hauptverkehrszeit, wenn die Straßen voll sind, werden manche Autofahrer ungeduldig. Sie fangen an zu drängeln oder ziehen mit überhöhter Geschwindigkeit an den anderen Autos vorbei. Nachgefragt bei Leipziger Autofahrern zeigt sich: Jeder von ihnen kennt das.

Die Verkehrsminister der Länder wollen nun Bußgelder für Raser und Drängler erhöhen, so steht es in einem Beschlussvorschlag der Verkehrsministerkonferenz. Ob das wirklich etwas bewirkt? Leipziger Autofahrer sind geteilter Meinung. Die einen denken, die Bußgelder könnten tatsächlich etwas bewirken, die anderen bezweifeln das. Zu den Letzteren zählt auch Siegfried Brockmann. Er leitet die Unfallforschung der Versicherer.

Siegfried Brockmann ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV). Bildrechte: Siegfried Brockmann

Brockmann sagt: "Beim Thema Telefonieren am Steuer haben wir schon auf 100 Euro erhöht und trotzdem beeindruckt das die Leute nicht. Wir müssten weniger an der Bußgeldschraube drehen als an dem Thema, wofür kriege ich Punkte in Flensburg. Da weiß jeder, dass man dann bedroht ist, gar nicht mehr Autofahren zu dürfen."