Der umstrittene neue Bußgeldkatalog mit höheren Strafen wird in etlichen Bundesländern, darunter Sachsen und Sachsen-Anhalt, vorerst ausgesetzt. Hintergrund ist eine Aufforderung des Bundes an die Länder, die Neuregelungen nicht anzuwenden, da die in der neuen Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Fahrverbote wahrscheinlich nichtig sind - wegen eines "fehlenden Verweises auf die notwendige Rechtsgrundlage". Eine einheitliche Linie fanden die Länder aber nicht.