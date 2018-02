Sachsen Landeskriminalamt gegen Cannabis-Freigabe

Der Chefarzt wünscht sich eine sachliche, gesellschaftspolitische Debatte. Er selbst will sich nicht pauschal für eine Entkriminalisierung von Cannabis aussprechen, wie es der Bund Deutscher Kriminalbeamter getan hat. Denn bisher ist der Besitz in Deutschland verboten, auch wenn die Verfahren bei sehr kleinen Mengen oft eingestellt werden. Der Verband will die Strafverfolgung komplett abschaffen. Dabei spricht der BDK aber nicht für alle Polizisten.

Im Landeskriminalamt in Sachsen sieht Präsident Petric Kleine im straffreien Besitz von Cannabis mehr Gefahren als Nutzen. In Sachsen sei Cannabis die Droge Nummer eins und von ihr gingen hohe Suchtgefahren aus, sagt er.

Immer mehr Menschen werden wegen der Folgen ihres Crystal-Konsums in die Psychiatrie eingewiesen. Bildrechte: IMAGO

Die Kriminalpolizei und auch Suchtmediziner Michaelsen beobachten, dass Konsumenten des aufputschenden Crystal Meth oft auch Cannabis nehmen, zum Beispiel um wieder schlafen zu können. Ob weniger strenge Gesetze das ändern würden, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Die Erfahrungen mit straffreiem Cannabis-Besitz in anderen Ländern verfolgen Forscher des Centre for Drug Research der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, zu ihnen gehört Bernd Werse.