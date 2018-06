Im Wortlaut fordert der Deutsche Hanfverband in seiner Petition: "Der Bundestag möge den Markt für Cannabis als Genussmittel regulieren und dabei besonders die Aspekte Jugendschutz, Prävention, Verbraucherschutz und Qualitätskontrolle berücksichtigen." Cannabis sei nicht gefährlicher als Alkohol und es gäbe "keine medizinische Begründung dafür, dass Cannabis verboten ist und Alkohol nicht". Außerdem greife der Staat erheblich, unverhältnismäßig und unbegründet in die Bürgerrechte ein.

Dieser Argumentation schlossen sich im vergangenen Jahr tausende Bürger an. Bis Dezember 2017 unterzeichneten die Petition nach Angaben des Bundestages knapp 79.000 Menschen. Damit fand im vergangenen Jahr kein anderes Anliegen an den Petitionsausschuss mehr Unterstützung, wie aus dem gerade veröffentlichten Jahresbericht des Gremiums hervorgeht .

Stichwort: Petitionsausschuss Jeder Bürger hat laut Grundgesetz das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an das Parlament zu wenden. Der Bundestag hat dafür einen Petitionsausschuss eingerichtet, der die Eingaben prüft und berät. Damit ist er nach Bundestagsangaben "ein Seismograf, der die Stimmung der Bevölkerung aufzeichnet". 2017 erreichten den Petitionsausschuss 11.507 Petitionen. Jede Petition wird beraten, nicht jede Eingabe wird aber zur Unterzeichnung veröffentlicht. 703 Petitionen wurden 2017 zur Unterzeichnung auf die Internetseite des Ausschusses eingestellt. 165.000 Unterschriften wurden registriert. Etwa vier Mal im Jahr finden öffentliche Beratungen des Ausschusses statt. Im Regelfall werden in jeder dieser Sitzungen drei Eingaben erörtert. Dem Ausschuss gehören derzeit 28 Abgeordnete der im Bundestag vertretenen Parteien an. Ausschussvorsitzender ist der CDU-Politiker Marian Wendt. Quelle: epd

Petitionen mit mehr als 50.000 Unterstützern muss der Petitionsausschuss öffentlich beraten. Dies sagt allerdings noch nichts über die Erfolgsaussichten des Cannabis-Antrags aus. Der Ausschuss hat zwar weitreichende Kontroll- und Auskunftsrechte gegenüber staatlichen Stellen, aber nur sehr beschränkte Beschlussmöglichkeiten. Er kann am Ende lediglich eine Empfehlung an den Bundestag abgeben.

Der Bundestag müsste in einem zweiten Schritt der Empfehlung folgen und das Anliegen an die Bundesregierung übermitteln. Die Regierung hätte das letzte Wort. Sie braucht einem möglichen Bundestagsbeschluss nicht zu folgen. Dem Petitionsausschuss gegenüber müsste die Regierung ihre Entscheidung aber begründen.

Die Bundestagsfraktionen von Grünen, Linken und FDP wollen Cannabis legalisieren oder zumindest modellweise testen. Bildrechte: dpa

Die Petition stärkt gleichwohl die Position von Befürwortern einer anderen Drogenpolitik. Bereits im Februar brachten Grüne, Linke und FDP das Thema mit jeweils eigenen Anträgen in den Bundestag ein. Die Grünen haben bereits ein Gesetz entworfen und plädieren für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis in Fachgeschäften unter strengen Auflagen. Auch Anbau und Verarbeitung sollen in Deutschland erlaubt werden. Die Vorstellungen der Linken sind ähnlich. Die FDP möchte die Freigabe von Cannabis zunächst in Modellprojekten testen.