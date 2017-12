Bundesdeutsche Geheimdienste haben offene Gesetzesbrüche begangen, so Ströbele. Sie hätten das auch zugegeben – auf Umwegen, mit der Zeit, Scheibchen für Scheibchen. Das bestätigte er auch in der anschließenden Fragerunde: "Da wird gesagt, das sei unverhältnismäßig gewesen. Oder es wird drumherum geredet, anstatt zu sagen: Klarer Gesetzesbruch, der muss Konsequenzen haben."



Er sei in seiner Laufbahn selten so belogen worden, wie in den fünf Untersuchungsausschüssen, in denen er selbst gesessen hat, so Ströbele. Über Abhörpraktiken, Überwachung von Verbündeten, Datensammlungen. Ohne Folgen. Deshalb will Ströbele neue Regeln für die Geheimdienste – formuliert in einem Gesetz, so seine Forderung schon auf dem Podium.