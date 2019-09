Dass es in den Ausschüssen weniger konfrontativ als in den Plenardebatten zugeht, bestätigt auch Sven Christian Kindler. Für den Grünenpolitiker ist aber völlig klar, wo dafür die Gründe liegen. Kindler erklärt: "Generell kann man sagen, der AfD ist die Ausschussarbeit einfach nicht so wichtig. Die wollen vor allem im Plenum ihre Hetze verbreiten und nicht ordentlich im Ausschuss arbeiten." Deshalb gebe es auch weniger Reibereien. "Das liegt aber auch daran, dass die AfD genau weiß, im Ausschuss gibt es keine Kameras, da ist nichts mit Social Media und da ist für sie nicht viel zu gewinnen."

Carsten Scheider von der SPD sagt: CDU-Abgeordnete lassen sich nichts sagen." Bildrechte: IMAGO

Während die AfD einzelnen CDU-Anträgen in den Ausschüssen immer wieder auch mal zustimmt, ist das umgekehrt grundsätzlich ausgeschlossen. Das ist die von der Parteispitze vorgegeben offizielle Linie, die aber nicht bis an die Parteibasis durchgehalten werde, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider. "Vor Ort ist es aber so, sowohl in Sachsen als auch in Thüringen, dass die CDU-Abgeordneten sich dort das nicht sagen lassen, und sich deutlich näher kulturell, politisch den Abgeordneten der AfD fühlen, als das vielleicht zur SPD der Fall ist." Es sei von daher eine Aufgabe von Annegret Kramp-Karrenbauer, da Ordnung zu schaffen in ihrem Laden.