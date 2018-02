CDU-Basis murrt über Verhandlungsergebnis!?

In der CDU wird das Murren der Parteibasis über den Ressortzuschnitt in der künftigen Großen Koalition lauter. Der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemak, sagte am Freitag dem Deutschlandfunk, die Unzufriedenheit sei sehr groß. Viele in der CDU seien der Meinung, dass die Partei nicht gut verhandelt habe. Es seien keine guten Tage gewesen. Es brodele an allen Stellen.