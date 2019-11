Digitalisierung, Marktwirtschaft, Frauenquote: das sind nur einige der zahlreichen Themen, die beim Bundesparteitag der CDU auf der Agenda stehen. Zu besprechen gibt es also genug für die 1.000 Delegierten, die aus ganz Deutschland nach Leipzig kommen.

Vor dem Parteitag standen allerdings vor allem die Kritik an Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Erwartungen an Friedrich Merz im öffentlichen Fokus.

Merz, der vor knapp einem Jahr ebenfalls an die Parteispitze gewählt werden wollte, gilt als ihr entschiedenster Gegner und will sich auch beim Parteitag zu Wort melden. Michael Weickert, Delegierter aus dem Kreisverband Leipzig, ist bekennender Fan von Merz.

Er würde sich sehr freuen, wenn Friedrich Merz auf dem Bundesparteitag reden würde. Merz habe neulich bei der Jungen Union unter Beweis gestellt, dass er absolut das Format habe, diese Partei und dieses Land zu führen. "Ich denke, das muss er auch nicht ständig unter Beweis stellen, aber das wäre ein wichtiges Signal in die CDU hinein, dass Friedrich Merz an dieser Stelle setzen könnte, dass mit ihm zu rechnen ist", meint Weickert.

Ums Personal geht es bei diesem Parteitag aber nicht, sagt auch Weickert. Nach den herben Verlusten bei den Wahlen in diesem Jahr müsse nun vor allem klar gemacht werden, dass es nicht so weitergehen könne. Eine inhaltliche Positionierung für die nächsten Jahre, erhofft sich auch Andreas Graf, Delegierter des Kreisverbandes Mittelsachsen.

Klar sei es wichtig, dass man im Bund charismatische Personen braucht, die eine Zukunftsversion entwickeln könnten, die andere Leute begeistern könnten, sagt Graf. "Aber das sollte danach stattfinden, wenn wir über die wichtigen Themen gesprochen haben und die sind für mich wirklich die Veränderung unserer Welt durch die Digitalisierung und aktuell die Stagnation der Wirtschaft, was sich andeutet, wie gehen wir damit um."

Graf, der Bürgermeister in Lichtenau bei Chemnitz ist, geht dennoch davon aus, dass abseits der großen Parteitagsbühne hinter verschlossenen Türen durchaus über Personen diskutiert wird.

Diese Kritik sollte in einer Volkspartei offen besprochen werden können, findet Geert Mackenroth, Delegierter und Landtagsabgeordneter aus dem Kreis Meißen. Ist sich aber nicht sicher, dass auch so passieren wird.

Dann werde sich der Parteitag danach richten und dann werde wieder so ein bisschen was unter den Teppich gekehrt, meint Mackenroth. Er würde sich eine frische, fröhliche, freie Diskussion über die Zukunft des Landes wünschen. "Dann können wir in Leipzig vernünftige Beschlüsse verfassen, sowohl inhaltlich als auch personell."