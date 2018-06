Der Asylstreit in der Union wird immer erbitterter. Nachdem Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel mit einem Kompromissvorschlag auf die CSU zuging, erhöhten Innenminister Horst Seehofer und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder den Druck. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur hat Seehofer in einer Sondersitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin angekündigt, seine Pläne per Ministerentscheid durchdrücken zu wollen - sollte es vorher nicht noch eine Einigung geben.