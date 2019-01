Auch die neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer sagte, es werde künftig kein Verbot für Meinungsunterschiede geben, aber an richtiger Stelle und in richtiger Tonlage. Die Union sei am stärksten, wenn CDU und CSU sowohl betonten, was sie im Konsens verbinde, als auch, dass sie die jeweiligen Eigenarten gegenseitig akzeptierten.